Минтруд предложил праздновать в России День отца

Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать новый праздник — День отца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Предложение поступило от уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой и было поддержано министерством, уточнили в пресс-службе.

«Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца. Предлагаемая дата — третье воскресенье октября. Соответствующий проект указа президента размещен на общественное обсуждение», — пояснили в ведомстве.

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери.

Ранее сообщалось, что в Минпромторге России предложили учредить в стране новый праздник — День качества и праздновать его во второй четверг ноября.

До этого глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов предложил создать в России новый государственный праздник — День отмены рабства.