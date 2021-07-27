Сотрудница «Ленты.ру» попросила помочь переехать в другую страну

Журналистка «Ленты.ру» Анастасия Завьялова написала в Twitter, что планирует уехать в другую страну и нуждается в финансовой поддержке, чтобы ускорить отъезд.

«Как вы знаете, недавно меня избили...Теперь я падаю в обмороки, боюсь ходить по улицам и плохо сплю. Поэтому я приняла решение уехать из России», — пояснила девушка, не уточнив, куда именно поедет и когда это произойдет.

Журналистка попросила подписчиков помочь ей с выплатой долгов, покупкой билетов и оформлением документов.

По ее словам, ей необходимо около 70 тыс. рублей, чтобы снять жилье, перевезти домашнего питомца и уладить документы. Через несколько часов после публикации девушка поблагодарила подписчиков .

«Необходимую сумму и даже больше собрали меньше, чем за сутки. Я в шоке, очень всех люблю, всем спасибо», — написала Завьялова.

Ранее Завьялова рассказала, как, гуляя с подругой в центре Москвы, увидела — полицейские заводят в автозак несовершеннолетнюю девочку. Девушка начала снимать происходящее на видео и попросила одного из представителей правоохранительных органов показать нагрудный значок. По ее словам, в ответ полицейский толкнул ее и отказал в просьбе, а позже нанес ей увечья.

Ранее Басманный суд Москвы признал ее виновной в административном правонарушении и назначил ей штраф в тысячу рублей.

Главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров сообщил, что решение суда будут обжаловать.