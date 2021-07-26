Осужденный за двойное убийство расправился с заключенным и закопал тело в свинарнике

Приговоренный к 22 годам за двойное убийство и изнасилование россиянин убил заключенного в исправительной колонии в Башкирии, сообщает региональное управление СК РФ.

«В настоящее время следователи совместно с оперативниками ФСИН продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый в 2016 году был осужден за двойное убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, к 22 годам лишения свободы», — говорится в сообщении.

По данным следователей, мужчины работали на свиноферме, расположенной на территории колонии, когда 14 июля между ними произошла ссора. В результате 29-летний подозреваемый ударил 32-летнего потерпевшего деревянным бруском по голове. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Чтобы сокрыть следы преступления, злоумышленник спрятал тело под землей в одном из загонов для скота.

«Благодаря правильно избранной тактике допроса и предъявления собранных доказательств, мужчина сознался в содеянном и указал местонахождение тела потерпевшего», — сообщили в СК.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее подобное происшествие произошло в Петербурге — в СИЗО «Кресты». Задержанный мужчина нанес сокамернику множество ударов самодельным колющим предметом.