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Индонезиец пытался притвориться своей женой, чтобы сесть в самолет

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Andy Clark/Reuters

Заболевший коронавирусом индонезиец надел никаб, чтобы выдать себя за свою жену и сесть в самолет. Об этом сообщает Daily Mail.

«Мужчина надел мусульманскую одежду, закрывающую тело и лицо, когда садился на внутренний рейс Citilink из Джакарты в его родной город Тернате», — говорится в сообщении.

У жены пассажира был отрицательный результат на коронавирус, поэтому он попытался использовать ее удостоверение личности и отрицательные результаты ПЦР-теста для поездки.

Пассажир успешно прошел проверку безопасности в аэропорту, сумел сесть в самолет, однако его замысел раскрыла стюардесса. Она увидела, как он вошел в туалет самолета и вышел в мужской одежде вместо никаба. Мужчину задержали по прилету в Тернате.

Тест на COVID-19 показал положительный результат. Сотрудники аэропорта связались с городскими службами, занимающимися борьбой с коронавирусом. Мужчину направили к нему домой для прохождения самоизоляции, где за ним будут наблюдать офицеры оперативной группы. После этого его привлекут к ответственности.

Ранее пассажир рейса Москва — Анталия авиакомпании «Россия» открыл в самолете люк аварийного выхода, после чего раскрылся спасательный трап. СМИ сообщали, что вылет задерживался на час, все это время люди находились на борту авиалайнера, где не работал кондиционер. В результате поступка мужчины вылет задержался еще больше.

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