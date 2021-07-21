В Москве указали на экономическую и транспортную блокаду Донбасса

Донбасс по-прежнему остается в экономической и транспортной блокаде. Об этом заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов, сообщает РИА «Новости».

«Украинская власть упорно отказывается выполнять обязательства по восстановлению социально-экономических связей с Донбассом», — отметил Грызлов после переговоров контактной группы по Донбассу.

При этом, пояснил он, Киев «имитирует» выполнение своих обязательств по открытию контрольных пунктов в Луганске, чтобы решить военные вопросы.

«А именно – передвинуть линию соприкосновения», — рассказал полпред РФ.

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина не будет имплементировать «формулу Штайнмайера» по урегулированию в Донбассе в ее текущем виде. По его утверждению, только «очень серьезные гарантии» со стороны Запада могут заставить Киев выполнить Минские соглашения. Речь идет о кредите на сумму около десяти миллиардов долларов или прямой помощи, серьезных вливаниях в безопасность и экономику страны, а также «статусе основного союзника США вне НАТО».