В МИД Турции призвали уделять внимание украинскому конфликту

Фидан: необходимо продолжать усилия по достижению мира на Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что украинскому конфликту необходимо уделять внимание. Об этом сообщает ТАСС.

«Как украинский, так и палестинский вопросы очень важны. Мы должны продолжать уделять им внимание. У нас есть для этого возможности», — подчеркнул Фидан в ходе пресс-конференции на закрытии Антальского дипломатического форума.

Турецкий министр добавил, что усилия по достижению мира на Украине необходимо продолжать.

19 апреля бывший глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что классическая военная победа одной из сторон в конфликте на Украине сейчас маловероятна.

По словам адмирала, сейчас на занятой российскими войсками территории якобы находится «700 тысяч российских военных», и вывести их будет трудно. Бауэр отметил, что Запад должен «извлечь из этого урок». Он также считает, что если бы западные страны «дали все» Киеву в 2022 году, то результат конфликта мог бы быть для Украины более успешным.

Ранее в США оценили шансы России на победу в конфликте с Украиной.

 
