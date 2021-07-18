На побережье Турции автомобиль насмерть сбил россиянку

Екатеринбурженку Светлану Акын насмерть сбил автомобиль в турецком городе Измир. Об этом сообщает портал «E1.ru».

Инцидент произошел 15 июля, когда Акын попыталась перейти бульвар Мустафы Кемаля. Прибывшие на место врачи скорой помощи доставили тяжело раненную Акын в больницу, где она скончалась от полученных травм.

«В Екатеринбурге живут ее сестра Татьяна, племянник Алексей и престарелая мама. Сообщить о ее гибели мы не имеем возможности, так как из-за ПИН-кода не можем разблокировать телефон. Ключи от ее дома тоже получить не можем, потому что идет расследование аварии — работают полиция и прокуратура», — рассказала подруга погибшей.

Тело погибшей доставлено в морг Измирского института судебной медицины.

29-летнего мужчину, который находился за рулем во время аварии, доставили в полицейский участок. По факту гибели россиянки начато расследование.

Ранее микроавтобус с российскими туристами, который ехал из Каира в Хургаду, попал в аварию. Семерых из 10 человек доставили в больницу, одна россиянка погибла.