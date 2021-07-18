Москвичку увезли в больницу после неудачной липосакции

Полиция Москвы начала проверку по факту госпитализации 23-летней девушки после липосакции в одной из столичных клиник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ночь на 17 июля жительницу Москвы доставили в больницу имени Демихова после удаления жировых отложений на животе в клинике на улице Садовнической, 5. У нее был диагностирован септический шок.

Девушка провела процедуру 15 июля, а спустя некоторое время почувствовала слабость и вызвала врачей. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что 46-летняя мать двоих детей из Челябинска скончалась после липосакции в частной клинике. Как удалось установить судмедэкспертам, во время процедуры ей повредили легкое. Впоследствии у женщины началось отмирание тканей, которое через три дня привело к смерти.