МВД Абхазии подтвердило данные о перестрелке в Сухуме

Министерство внутренних дел Абхазии подтвердило, что вечером 17 июля в Новом районе Сухума произошла перестрелка. Официальный релиз опубликован на сайте ведомства.

По данным МВД, в результате перестрелки в Центральную Республиканскую больницу с огнестрельными ранениями были доставлены трое граждан.

«Гудалия Руслан и Дзиба Беслан скончались, в отделении реанимации медики продолжают бороться за жизнь Аслана Зухба», — говорится в сообщении.

После инцидента личный состав МВД был поднят по тревоге, в настоящее время объявлен план-перехват. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты.

Ранее стало известно, что в Сухуме произошла перестрелка. Как рассказал очевидец, двое человек погибли, еще один пострадал.

Источник «Газеты.Ru» сообщил, что, по предварительным данным, перестрелка «связана с недавним убийством в Сухуме 18 мая племянника первого президента Абхазии Кемала Ардзинбы».