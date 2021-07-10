Власти Афганистана сообщили о находящихся в их тюрьмах россиянах

Советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб сообщил, что в афганских тюрьмах содержатся россияне, передает РИА «Новости».

По его словам, Кабул не ожидает от Москвы «какой-либо специальной поддержки». В то же время он выразил надежду, что страны имели общее понимание угроз.

«У нас в заключении, например, находятся граждане России и граждане Центральной Азии. Вам же важно понять, почему эти люди пошли воевать», — сказал советник.

Мохиб не стал уточнять, как россияне оказались в тюрьмах и связаны ли они с экстремистскими группировками.

Ранее Мохиб призвал внешних партнеров, в том числе Россию, Индию и Китай, помочь Кабулу в борьбе с терроризмом. При этом он отметил, что при этом любая внешняя помощь не должна приводить ко вмешательству во внутренние дела страны, так как мир и стабильность возможны только в случае сотрудничества «со всеми в регионе и за его пределами».