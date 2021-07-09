BioNTech/Pfizer разработал вакцину против «дельта»-штамма

Немецкая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer разработали вакцину против «дельта»-штамма коронавируса. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на заявление консорциума.

«Компании разработают обновленную версию вакцины BioNTech — Pfizer от коронавируса, которая будет также эффективна против «дельта»-варианта», — говорится в заявлении.

Первая партия вакцины, которая будет использоваться в испытаниях, была произведена на заводе BioNTech в Майнце.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что граждане России, которые заразились дельта-штаммом коронавируса, возвращаются на родину из США, стран Европы и с Мальдив.

До этого также стало известно, что доминирующей мутацией коронавируса в ФРГ впервые стал «дельта»-штамм COVID-19.