Подозреваемый в убийстве президента Гаити работал в посольстве Канады

Один из задержанных иностранных граждан, которые подозреваются в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, работал «начальником телохранителей» в посольстве Канады в республике, передает Associated Press.

Как сообщается, речь идет об американце Джеймсе Солажесе.

По информации агентства, он является «сертифицированным дипломатическим агентом», защитником интересов детей и начинающим политиком, что указано на веб-сайте благотворительной организации, которую он создал в 2019 году на юге Флориды «для помощи жителям».

Ранее глава полиции Гаити Леон Шарль сообщил о ликвидации четверых иностранных наемников, участвовавших в покушении на гаитянского президента Жовенеля Моиза. По его словам, еще двое нападавших были задержаны, а взятые ими ранее в заложники трое полицейских – освобождены. Предполагается, что нападение совершил отряд наемников из Колумбии и Венесуэлы, а организовали покушение гаитянские наркобароны.