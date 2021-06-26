Под Екатеринбургом задержали продавца поддельных справок о вакцинации

В Свердловской области полицейские из подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России задержали мужчину, который подозревается в сбыте поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, пишет ТАСС.

«Он сбыл покупателям, а в их роли выступили представители МВД, четыре справки, оформленные якобы в трех больницах Екатеринбурга», — сказал он.

По его словам, за каждый «документ» правоохранители заплатили по тысяче рублей. У задержанного изъяли поддельные печати и сертификаты. Мужчина дал признательные показания и написал явку с повинной.

Ранее эксперт рассказала, что цена сертификатов о вакцинации от коронавируса на черном рынке достигает 30 тысяч рублей.

Как выяснили специалисты, рынок подделок растет из-за того, что власти ужесточили меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Она полагает, что такие сертификаты могут снизить эффективность ограничений.