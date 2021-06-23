Минобрнауки оценило идею пускать в аудитории только привитых студентов

Постановка вопроса о допуске в аудитории только привитых от коронавируса студентов имеет право на существование, считает глава министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков. Его слова приводит РИА «Новости».

«Другой разговор, что надо обеспечить смешанный формат обучения в равной степени качества, как для тех, кто будет на кампусах и сможет прийти, так и тех, кто будет обучаться удаленно», – заявил министр.

По его словам, Минобрнауки выработает общую для всех вузов позицию по данному вопросу в ближайшее время.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал студентам пройти вакцинацию от коронавируса до середины июля, чтобы к началу учебного года у них сформировался иммунитет.

До этого совет ректоров вузов Москвы и Московской области предложил столичным университетам в следующем учебном году допускать на очные занятия только студентов, привившихся от коронавирусной инфекции.