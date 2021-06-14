Мясников рассказал, как очистить мозг от «шлаков»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что сон помогает очистить мозг от «шлаков».

Он рассказал о новых исследованиях и экспериментах, которые касаются сна.

«Добровольцы, которым подолгу не давали спать, при исследовании показали значительное снижение «вымывания» водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга, по сравнению с теми, кто спит достаточно», — написал Мясников в Telegram-канале.

Медик добавил, что недосып может привести ко многим болезням, в том числе к снижению когнитивной функции мозга.

Ранее канадские ученые заявили, что совместный сон с питомцем может быть полезен для ребенка. С животными спит почти треть детей, и качество их сна не хуже, а иногда даже лучше, чем у тех, кто спит один. Ученые использовали данные, полученные в ходе масштабного исследования, посвященного связи между стрессом у детей, сном и циркадными ритмами.