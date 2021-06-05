В Туве задержан водитель опрокинувшегося грузовика

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который перевернулся в Туве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

«38-летний житель Чаа-Хольского района, находившийся за рулем грузового транспортного средства и допустивший его опрокидывание... разыскан и задержан оперуполномоченными сотрудниками уголовного розыска МВД Тувы на одной из чабанских стоянок», — сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что мужчину отвезут в межмуниципальный отдел МВД России «Улуг-Хемский».

Ранее в субботу, 5 июня, грузовой автомобиль перевернулся в Туве, перевозя пассажиров. При этом водитель скрылся с места ДТП. В результате происшествия пострадал 21 человек, часть из них были госпитализированы, в том числе два ребенка.