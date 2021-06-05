Финская журналистка назвала поразивший ее город России

Финская журналистка Арья Паананен посетила Петрозаводск, и отметила, что город удивит гостей из-за границы своим преображением. Об этом сообщает финское издание Ilta Sanomat.

По ее словам, единственное, что не изменилось в городе, — это памятник Отто Вилле Куусинену, финскому доверенному лицу советского руководителя Иосифа Сталина.

«Общий облик центра города настолько улучшился, что на все смотришь как бы новыми глазами. Даже многочисленные произведения искусства на набережной Янинен теперь выглядят иначе», — делится впечатлениями Паананен.

Журналистка добавила, что к 100-летней годовщине образования Карелии был проведен ремонт, в частности, отреставрированы ротонда, дома в центре города и тренажеры на Онежской набережной.

Ранее глава немецкой делегации Виктор Треппель назвал Крымский мост лучшим в Европе. Его восхитил транспортный переход через Керченский пролив и ведущая к нему федеральная трасса «Таврида».