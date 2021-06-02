Жительница Минска предстанет перед судом за отказ сдавать квартиру чиновнику

Жительница Минска предстанет перед судом за то, что она разорвала контракт по аренде жилья с помощницей прокурора одного из районов города после того, как узнала о занимаемой ею должности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.

34-летняя минчанка в июле 2020 года сдала квартиру чиновнице, по договору — на два года, а потом внезапно попросила ее съехать.

«Желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, достоверно зная об отсутствии у Л. иного жилья в Минске, потребовала от нее в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что съемщица жилья своевременно выполняла все обязательства по договору, а арендодатель «поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных Интернет-ресурсов».

Женщина предстанет перед судом за нарушение равноправия граждан (ст. 190 Уголовного кодекса Белоруссии). Ей грозят штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы до двух лет, или лишение свободы на срок до двух.