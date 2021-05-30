Глава немецкой делегации назвал Крымский мост лучшим в Европе

Главу немецкой делегации Виктора Триппеля восхитил транспортный переход через Керченский пролив и ведущая к нему федеральная трасса «Таврида». Об этом сообщает РИА «Новости».

«В своей жизни я дважды принимал участие в строительстве мостов. Очень много езжу по странам Евросоюза, но такого восхитительного сооружения, как Крымский мост, еще нигде не видел», — сказал он.

Триппель добавил, что мост «очень красив и качественно сделан».

Отмечается, что делегация из 25 граждан ФРГ прибыла с ознакомительным визитом в Крым 22 мая. Мероприятие проходит в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов».

Крымский мост соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Автомобильную часть конструкции открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день. Первые поезда на полуостров с материковой части страны отправились в конце 2019 года.

Ранее сообщалось, что в феврале впервые с момента завершения строительства было перекрыто движение по Крымскому мосту из-за мощного снегопада.