В Ростовской области учительница насильно смыла с лица школьницы яркий макияж

В одной из школ в Ростовской области учительница насильно смыла яркий макияж с лица старшеклассницы. Об этом сообщает Kp.ru.

В распространившемся в сети видео видно, как педагог достаточно жестко разговаривает с ученицей. Она подводит девочку к раковине и начинает умывать ее лицо. При этом ученица просит ее не трогать.

В дальнейшем учительница, держа подростка за руку, заводит ее в класс. На заднем фоне в это время смеются дети.

«Ты правда, не догоняешь, как себя вести? Сейчас ты узнаешь, как вас воспитывать надо. Посмотрите на нее, красавица. Пришла она мне нервы трепать. Убирай все немедленно. Немедленно пошла и привела себя в нормальный вид. Я сказала – умойся», — громко обращается педагог к девочке в видео.

Затем в класс заходит другой педагог и пытается разрядить обстановку. На этом съемка обрывается.

По данным источника Kp.ru, в школе после произошедшего провели служебное расследование. Но пока шла проверка, учительница написала заявление на увольнение по собственному желанию. Сейчас женщина в учебном заведении уже не работает.