В Подмосковье ограничили скорость самокатов

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о том, что оператор сервиса по аренде электросамокатов ограничил их скорость в Подмосковье до 20 км/час. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на данный момент в правилах дорожного движения не прописаны правила управления электросамокатами и гироскутерами. Проект изменений в ПДД, который был разработан Минтрансом, обсуждается с 2019 года, но до сих пор не принят.

Согласно данному документу, министерство предлагает назвать электросамокаты, гироскутеры и моноколеса «средствами индивидуальной мобильности», разрешив ездить на них по пешеходным дорожкам не быстрее 20 км/час и ввести штрафы за нарушение такого ограничения.

Ранее в Госдуме поддержали идею главы столичного Дептранса Максима Ликсутова, который призвал законодательно закрепить скорость движения электросамокатов в пешеходных зонах — они должны передвигаться со скоростью потока людей.