В Сургуте двое детей стали жертвами пожара в частном доме

Двое детей стали жертвами пожара в частном доме в Сургуте (ХМАО). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Югры.

По данным окружного управления МЧС, пожар произошел в частном доме в садовом товариществе «Виктория» в ночь на субботу, 24 апреля. На тушение огня пожарные потратили порядка часа, причины произошедшего пока неизвестны.

Прокуратура Сургута организовала проверку по факту гибели детей, которые в момент возгорания находились в доме. Рядом с ними также были их бабушка с дедушкой, взрослых госпитализировали с ожогами.

Надзорный орган намерен дать оценку соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб, работе органов профилактики с пострадавшей семьей.

Накануне сообщалось, что трое детей погибли в результате пожара, который произошел в частном доме в поселке Утес в Пермском крае.