Одного из боссов итальянской мафии задержали во время пасхального обеда с семьей

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Global Look Press via ZUMA Press

Итальянские карабинеры задержали одного из боссов сицилийского клана «Коза ностра» (Cosa nostra) Джузеппе Кальварузо (Giuseppe Calvaruso) во время пасхального обеда с семьей (католики отпраздновали Пасху 4 апреля). Об этом сообщила газета La Stampa.

Отмечается, что Кальварузо возглавляет мафиозный округ Пальярелли в Палермо. Мужчина много лет назад переехал в Бразилию, однако вернулся в Италию на пасхальные праздники. По данным газеты, карабинеры провели операцию «Бревис» и задержали мафиози, когда тот был со своими родственниками.

Кроме того, вместе с Кальварузо были задержаны еще четыре человека: 50-летний Джованни Карузо, 41-летний Сильвестре Манискалько, 44-летний Франческо Паоло Баньяско и 59-летний Джованни Спано. Мужчины обвиняются в связях с мафией, вымогательстве, нанесении телесных повреждений, похищении людей и других преступлениях.

В марте стало известно, что итальянская полиция совместно с Интерполом задержала члена преступного клана «Ндрангета», который на протяжении семи лет скрывался в Доминикане.