Гинцбург заявил, что повторная прививка «Спутником V» может быть эффективнее первичной

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что ревакцинация «Спутником V» возможна. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, был проведен ряд научных исследований, которые говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов.

«Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену», — отметил специалист.

Гинцбург добавил, что наличие предшествующего иммунитета к аденовирусам человека усиливает формирование ключевого в защите от коронавируса клеточного иммунитета и почти не влияет на формирование гуморального иммунного ответа.

Так, ревакцинация «Спутником V» возможна и даже может быть более эффективной, чем первичная прививка, заключил эпидемиолог.

Ранее врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявляла, что прививаться повторно «Спутником V», вероятно, будет нельзя. Она утверждала, что, если снова сделать прививку этой же вакциной, например, через два года, то, возможно, компоненты препарата будут разрушаться теми антителами, которые могли сохраниться в организме. Позже в Роспотребнадзоре опровергли утверждение о якобы невозможности повторной вакцинации «Спутником V».