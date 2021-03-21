Заключенный убил сокамерника в СИЗО «Кресты» в Петербурге
В Петербурге возбудили уголовное дело по подозрению мужчины в убийстве сокамерника в СИЗО «Кресты». Об этом сообщает СУ СК России по городу и Ленобласти.
Уголовное дело об убийстве возбудили в отношении осужденного за разбой 1987 года рождения.
«Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый 20 марта 2021 года в камере СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе ссоры совершил убийство 38-летнего мужчины», — говорится в публикации на сайте ведомства.
Мужчина нанес сокамернику множество ударов самодельным колющим предметом.
Отмечается, что погибший обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем смерть по неосторожности.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что житель Сахалина убил собутыльника и покончил с собой в СИЗО.