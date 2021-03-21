Заключенный убил сокамерника в СИЗО «Кресты» в Петербурге

В Петербурге возбудили уголовное дело по подозрению мужчины в убийстве сокамерника в СИЗО «Кресты». Об этом сообщает СУ СК России по городу и Ленобласти.

Уголовное дело об убийстве возбудили в отношении осужденного за разбой 1987 года рождения.

«Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый 20 марта 2021 года в камере СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе ссоры совершил убийство 38-летнего мужчины», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Мужчина нанес сокамернику множество ударов самодельным колющим предметом.

Отмечается, что погибший обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем смерть по неосторожности.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что житель Сахалина убил собутыльника и покончил с собой в СИЗО.