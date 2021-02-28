Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов Перу
Антон Демидов
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У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает сайт Геологической службы США (USGS).
По ее данным, эпицентр стихии был расположен в 85,5 км к северо-востоку от города Мольендо.
Очаг землетрясения находился на глубине 9,7 км.
Сведения о возможных жертвах и разрушениях не поступали.
Ранее в Милане зафиксировали самое сильное за 5 веков землетрясение.
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