В Москве за сутки коронавирус подтвердился у 1336 человек

В Москве за сутки коронавирус подтвердился у 1 336 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«В столице выздоровели ещё 2432 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 893 871», — говорится в сообщении.

За сутки также были госпитализированы 788, скончались 44 пациента. Всего в Москве коронавирусом заболели 973 578, вылечились 891 448, скончался 14 921 человек.

Ранее власти Москвы заверили в готовности бороться с британским штаммом коронавируса.