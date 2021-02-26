Власти Москвы заверили в готовности бороться с британским штаммом коронавируса

Москва готова к борьбе с британским штаммом коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу депздрава столицы.

«В Москве на сегодняшний день развёрнуто достаточное количество коек для приема пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что больницы и резервные госпитали имеют все необходимое оборудование, а персонал накопил огромный опыт в борьбе с пандемией.

Также в депздраве отметили, что в настоящий момент ситуация с коронавирусом в столице улучшается, набирает обороты вакцинация населения.

В Москве коронавирусом заразились 973 578, выздоровели 891 448, скончался 14 921 человек.

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