Жителя Омска оштрафовали на крупную сумму за оправдание теракта в Новой Зеландии

Первый Восточный окружной военный суд оштрафовал на 375 тыс. рублей жителя Омска по обвинению в публичном оправдании теракта в Новой Зеландии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Омской области.

Отмечается, что мужчина при обсуждении в одной из социальных сетей новости о террористическом акте одобрительно высказывался о массовом убийстве.

Он утверждал, что такое преступление необходимо было совершить в отношении отдельной социальной группы граждан.

Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта 2019 года. В результате произошедшего погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Обвиняемый в терактах в двух мечетях Брентон Таррант признался в убийстве 51 человека во время теракта в городе.

Ранее сообщалось, что ростовчанина осудили на два года за оправдание теракта в Новой Зеландии.