Синоптик спрогнозировал возвращение морозов в Европейскую часть России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в Европейской части России наступят морозы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, синоптики прогнозируют неоднородную погоду в марте с понижением температуры до -15°C.

«Первые две декады марта неоднородные, будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже - 10°C, -10…-15°C», — отметил метеоролог. Он добавил, что более подробный прогноз будет дан за три дня до этого события.

Понятие «неоднородная погода» означает скачки температуры, увеличение экстремальных погодных явлений — проливных дождей, сильных снегопадов и шквалистого ветра.

Ранее россиян предупредили о холодном марте.