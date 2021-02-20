В Москве в субботу днем ожидается до -10°С

В Москве в субботу, 20 февраля, ожидается до -10°С в дневное время и до -15°С – в ночное, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -10 до -8°C. Установится облачность с прояснениями, по области местами пройдет небольшой снег, местами будет гололедица. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.

Ночью температура опустится до -15...-13°C. Будет облачно, местами небольшой снег и гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 5/10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 755 мм рт. ст., ночью – 755 мм рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.