РФПИ работает с Европейским лекарственным агентством по «Спутнику V»
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РФПИ работает с Европейским агентством по лекарственным препаратам после подачи заявки на постепенную экспертизу российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщается в Twitter препарата.
«Сообщения о неверной подаче заявки в Европейское агентство по лекарственным препаратам не соответствуют действительности», — говорится в заявлении.
Отмечается, что РФПИ и агентство продолжают совместную работу.
Ранее разработчики «Спутника V» рассказали о ходе одобрения вакцины в ЕС.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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