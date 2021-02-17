Минздрав разрешил третью фазу клинических испытаний «Спутника Лайт»

Министерство здравоохранения разрешило третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом пишет «Интерфакс».

Центр имени Гамалеи проведет исследования на четырех тысячах добровольцев в 15 медицинских учреждениях в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске.

Препарат проверят на эффективность, иммуногенность и безопасность. Дата завершения исследований — 28 января 2022 года.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, сколько времени однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет защищать от COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».