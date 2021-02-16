Почти полсотни рейсов отменено и задержано в московских аэропортах
Ева Краснова
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В московских аэропортах задержали и отменили почти 50 рейсов, следует из «Яндекс. Расписания».
По состоянию на 22.55 мск, во Внуково задержано восемь рейсов и отменено — пять. В Домодедово задержано еще 20 вылетов и шесть рейсов отменено.
В то же время в Шереметьево задержано пять рейсов и отменено четыре вылета.
Данные о задержках в Жуковском не представлены.
Причины задержек и отмены рейсов на данный момент неизвестны. Однако в настоящее время в столице наблюдается снегопад.
Накануне самолет не смог вылететь из московского Шереметьево из-за блокировки тормозов.