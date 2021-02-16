Закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников принят Госдумой

Государственная дума в окончательном третьем чтении приняла закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников до 16 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня мы приняли в окончательном, третьем чтении закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей без билета», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что нижняя палата российского парламента сочла недопустимым оставлять ребенка на дороге из-за неоплаченного проезда, так как это создает угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего.

Законопроект был одобрен правительством России в марте 2020 года.