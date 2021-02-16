Песков не стал комментировать сообщения о возможном обмене Уилана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможном обмене американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж в России.

«Я не располагаю этой информацией, ничего не могу сказать», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее адвокат Уилана сообщил, что гражданина США могут обменять на российского программиста. Имя программиста представитель защиты не назвал.