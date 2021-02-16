Адвокат осужденного в России Уилана сообщил о возможности обмена

Гражданина США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, могут обменять на российского программиста, заявил адвокат американца. Об этом сообщает РИА «Новости».

Имя программиста представитель защиты не назвал, указано в сообщении.

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал задержанного виновным в шпионаже против России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее адвокат американца выразил надежду, что после прихода к власти нового президента США Джо Байдена вопрос обмена Уилана будет решен.