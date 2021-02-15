Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В московских аэропортах задержали и отменили почти 40 рейсов. Об этом сообщает «Яндекс. Расписания».

Согласно данным на 00.10 по мск., во Внуково задержано 11 вылетов и два — отменено.

При этом в Домодедово задержали 21 рейс, а также четыре отменили.

Кроме того, в Шереметьево задержан один вылет.

Данные о задержках в Жуковском не представлены.

Причины задержек и отмены рейсов на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Якутии двое молодых людей насмерть замерзли в автомобиле, сбившись с пути в 50-градусный мороз.