Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Антон Демидов
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В московских аэропортах задержали и отменили почти 40 рейсов. Об этом сообщает «Яндекс. Расписания».
Согласно данным на 00.10 по мск., во Внуково задержано 11 вылетов и два — отменено.
При этом в Домодедово задержали 21 рейс, а также четыре отменили.
Кроме того, в Шереметьево задержан один вылет.
Данные о задержках в Жуковском не представлены.
Причины задержек и отмены рейсов на данный момент неизвестны.
Ранее сообщалось, что в Якутии двое молодых людей насмерть замерзли в автомобиле, сбившись с пути в 50-градусный мороз.
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