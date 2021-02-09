Росавиация: вакцинация от коронавируса может помочь открыть международные полеты

Вакцинация населения от коронавирусной инфекции в разных странах мира сократит количество больных, а значит и поможет открыть международное авиасообщение в мире. Такое мнение выразил руководитель Росавиации Александр Нерадько, передает РИА «Новости».

По его словам, в Росавиации рассчитывают на то, что те меры в области вакцинации граждан, которые принимаются в разных государствах, в том числе и в России, приведут к уменьшению риска заболеваемости в странах, и тем самым санитарные врачи с большей уверенностью смогут разрешать возобновлять международные полеты.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном.