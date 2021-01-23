В Москве за сутки выявили 2 668 заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в Москве коронавирус нового типа выявлен у 2 668 человек, сообщает городской оперативный штаб.

При этом за день полностью вылечились от коронавирусной инфекции 5 933 пациентов, скончались 64 человека, указано в сообщении.

Всего в столице с начала эпидемии зафиксировано 910 057 случаев заболевания. В общей сложности от COVID-19 умерли 12 895 пациент, вылечились 769 433 человек.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится в первую очередь для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты и тд., список постоянно расширяется.

Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в России выявлен еще 20 921 новый случай коронавируса.