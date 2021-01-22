Суд арестовал пресс-секретаря Навального

Савеловский суд Москвы арестовал на 9 дней пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш за призыв выйти на несанкционированную акцию 23 января. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд признал женщину виновной в административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП России.

Ранее сообщалось, что по данной статье Ярмыш грозило до 10 дней административного ареста либо штраф до 200 тыс. руб.