МВД будет привлекать к ответственности за призыв к незаконным акциям

Сотрудники МВД будут привлекать к ответственности тех, кто призывает граждан к участию в незаконных акциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы МВД РФ Александра Горового.

Ранее сообщалось, что в Сети были распространены призывы участвовать в незаконных акциях в субботу, 23 января.

По словам Горового, территориальные подразделения ведомства по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении несанкционированных мероприятий.

«У нас есть для этого все правовые основания — до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает (к участию в ней)...» — подчеркнул Горовой.

Ранее Генпрокуратура России потребовала заблокировать сайты с призывами к незаконным митингам.