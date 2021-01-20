Мурашко: в РФ создан ряд препаратов, блокирующих размножение COVID-19

Российские разработчики создали ряд препаратов, блокирующих размножение коронавируса, однако пока нет данных их клинических испытаний, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова передает ТАСС.

По словам министра, на сегодняшний день есть несколько разработок препаратов, которые блокируют размножение возбудителя на том или ином этапе.

Часть препаратов в настоящее время проходят доклинические испытания, часть — клинические исследования.

Но пока данных по завершении клинических исследований, даже первой фазы, по этим препаратам нет, добавил глава Минздрава РФ.