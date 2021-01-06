Почти 20 рейсов задержано и отменено в Москве

В аэропортах Москвы отменили и задержали 19 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.13 мск, во Внуково отменили семь вылета, а шесть — задержали.

При этом в Домодедово три рейса были задержаны.

Также в Шереметьево задержали один вылет и отменили два рейса.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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