В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя пить алкоголь в Новый год
Принимающим препараты от коронавируса не рекомендуется алкоголь даже в новогоднюю ночь. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.
«Абсолютно точно могу сказать, что прием препаратов лечебных не совместим с приемом алкоголя», — сказала она.
Она подчеркнула, что это «абсолютная аксиома» и посоветовала не рисковать в новогоднюю ночь.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 82 млн заболевших, 58 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались. В России выявили уже 3,1 млн человек с COVID-19.
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