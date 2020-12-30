В Хорватии 2 января объявили днем траура из-за землетрясения

Правительство Хорватии объявило 2 января днем траура по погибшим в результате землетрясения 29 декабря. Об этом сообщает агентство Hina со ссылкой на заявление премьер-министра страны Андрея Пленковича.

«Я проконсультировался по этому вопросу с президентом республики и председателем парламента. Они также поддерживают это решение», — сказал Пленкович.

29 декабря в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате семь человек погибли, десятки пострадали. Также была разрушена практически половина города Петринья, находившегося близко к эпицентру толчков. Власти страны заявили об огромном ущербе от землетрясения.

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