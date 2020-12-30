В аэропорту Калининграда экстренно приземлился самолет

Направлявшийся в Петрозаводск самолет авиакомпании «Руслайн» совершил вынужденную посадку в аэропорту Храброво в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Авиалайнер совершил вынужденную посадку в 12.05 по местному времени. На борту находились 48 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

В пресс-службе авиаузла уточнили, что самолет рейса 7R333 вылетел из Калининграда в 10.40 по местному времени. Вскоре с борта поступило сообщение о технической неисправности. Пилоты приняли решение вернуться в Храброво.

По предварительным данным, у лайнера не убралось шасси.

Посадка прошла в штатном режиме.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пассажирский самолет экстренно сел в Сургуте

— Направляющийся из Тюмени в Воронеж самолет экстренно сел в Екатеринбурге