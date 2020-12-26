Посетители московского ресторана подрались во время рейда

Посетители ресторана Birds в «Москва-Сити» подрались во время рейда сотрудников Объединения административно-технических инспекций Москвы и полиции. Об этом сообщил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ресторан продолжал работать ночью, несмотря на запрет. Когда прибыли сотрудники ОАТИ и полицейские, охрана начала спешно выгонять посетителей заведения и устранять следы обслуживания на столах.

«В результате, когда инспекторы стояли внизу, в спускающемся вниз лифте между пьяными посетителями ресторана произошла драка. Бойцы ОМОН, принимавшие участие в рейде, разняли дерущихся», — сказал Поповский.

В помещении ресторана скопились люди, некоторые из них допивали напитки. Социальная дистанция не соблюдалась, маски и перчатки носили не все отдыхающие.

Заведению теперь грозит до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

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