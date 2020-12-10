Россиянам рассказали об опасностях снежной болезни

Доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, врач-офтальмолог Ирина Лещенко предупредила россиян об опасностях снежной болезни. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, в зимний период глаза подвержены опасному воздействию солнца не меньше, чем летом.

Врач подчеркнула, что негативное влияние оказывают отражающиеся от снега и льда ультрафиолетовые лучи. Она добавила, что это происходит даже в пасмурную погоду зимой.

«Есть даже заболевание – снежная болезнь. Это ожог роговицы глаз. Им страдают люди на Крайнем Севере и полярники», — сказала Лещенко.

Специалист уточнила, что от данного заболевания страдают приезжающие в экспедиции ученые и туристы, а не коренные жители, у которых глаза адаптированы.

Она посоветовала не забывать о солнцезащитных очках, которые позволят избавиться от дискомфорта, поскольку данная болезнь встречается не только на крайнем севере.

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