Вакцинация от COVID-19 в Италии может начаться в январе

Вакцинация от коронавируса в Италии может начаться 29 января 2021. Об этом пишет газета la Repubblica.

По данным издания, глава Минздрава Италии Роберто Сперанцу заявил, что всего в первом квартале 2021 Италия получит 202 млн доз разработанной компанией Pfizer вакцины.

Для распределения вакцины будут назначены 300 учреждений. Сначала вакцину получат врачи, затем постояльцы домов престарелых.

Отмечается, что правительство Италии не планирует обязывать граждан вакцинироваться.

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